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≡ В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Мы верим, что Тургайские степи превратятся в край высокой индустриальной и сельскохозяйственной культуры, в край светлых веселых городов и поселков, в край цветущих садов..

Чё чё , а мечтать и верить советские люди любили . Век сплошных оптимистов прям был . Какие цветущие сады могут быть в Тургайских степях ? У них чё в то время климат был другой ? Да и про высоко индустриальный край с весёлыми городами , теперь Римма Петровна понимает , какие они были наивны и безрассудны в своих мечтаниях . Интересно , а что бы было с тем смельчаком в то время , который рядом с подписью в том послании оставил бы фразу : "А я не верю" .

boran
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Интересно , а что бы было с тем смельчаком в то время , который рядом с подписью в том послании оставил бы фразу : "А я не верю" .

Поехал бы на разработки кемеровского лесного массива.. Верить в светлое будущее обязаны были все.

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8055
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, времена..
Кто же знал, кто знал, что через 18 лет будут рушить Советский Союз сами его строители..
Кстати тогда это золотая и спокойная эпоха СССР, по моему лет 20 это было, из 70ти..
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pro100tak
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаль, что назвали обращение к потомкам Посланием. Это слово в последнее время имеет свой какой-то особенный смысл. О золотом веке геологии только одно можно сказать - Кунаев. Все недра разведал, выбивал на это деньги, построил 23 города в РК. Сейчас разведанные ранее недра приносят кому-то пользу, а из тех городов штук 10 уже как экспозиции к фильмам.

адепт
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boran:
Верить в светлое будущее обязаны были все.

А сейчас нет что ли? :lol: в 2020...30...50...
И что интересно, тогда верили, а сейчас почему то нет.
Цитата:

Хохол:
Интересно , а что бы было с тем смельчаком в то время , который рядом с подписью в том послании оставил бы фразу : "А я не верю" .

Поехал бы на разработки кемеровского лесного массива.

Страшилки прям какие рассказывают. А можно с фактами?

Рутений
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 20:50
Комментарий удален модератором.

Рутений
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 20:53
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
адепт:
А сейчас нет что ли? в 2020...30...50...
И что интересно, тогда верили, а сейчас почему то нет.

Тогда утверждали , и в категоричной форме , не принимая сомнения . А сомневающихся за хобот и на строительство Беломорканалов (причём бесплатно) . Сейчас за то что ты не веришь и не участвуешь тебе ни чего не будет . Разницу чувствуешь ?

§ yudjin
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4952
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.12.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
какие они были наивны и безрассудны в своих мечтаниях .

а щас чё изменилось-то? студенты, запускающие на площади воздушные шарики, думая, шо это поможет борьбе с повальной коррупцией такие же.... Отличие одно, те люди пахали, а эти 3,14...дабольством токо заняты.
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коматозник
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Тогда утверждали , и в категоричной форме , не принимая сомнения . А

Тогда когда?В 1937 или в оттепель 60х, а может в застой 70 х, или поздний СССР 80х, расскажи про беломорканал и тогда, когда капсюль паковали.

Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Отличие одно, те люди пахали, а эти 3,14...дабольством токо заняты.

Ну не надо , и тогда 3.14-лов хватало . Парторги , комсорги и прочия братия , в профессиональные обязанности которых входило идеологическая говорильня и коммунистическая болтология . А скока партийной макулатуры было ? Вот где талант писак ! Повесть или рассказ любой дурак сможет написать , а вот на идейную тему , да практически ни о чём , да ещё несколько томов , сегодняшние идеологи дети малые по сравнению с ними .

Читатель 1
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Хохлом согласен, идеология была сильно поставлена)), самое интересное - ведь умели глобальные цели поставить перед народом (и это "работало")))

Хохол
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Тогда когда?В 1937 или в оттепель 60х, а может в застой 70 х, или поздний СССР 80х,

Специально поясняю для коматозника , в советское время . Сомневающихся ни в твою "оттепель " ни в "застой" не было . Потому как одних сразу расстреляли , других в Архипелагах Гулагах сгноили .

шутка юмора
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 23:33
Комментарий удален модератором.
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