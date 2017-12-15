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§ NG.kz
Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней девочки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После полугодового судебного разбирательства Лисаковский городской суд признал невиновным местного жителя Ж., который подозревался в развращении 6-летней девочки. Мать потерпевшей О. не верит, что ее дочь А. могла выдумать такую историю, поэтому она подала апелляционную жалобу.
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§ сайлау курманов
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сосед мой-проводник, тоже попал в подобный переплет , осудили на семь лет и через пол года отпустили , там две девочки-подростки были свидетелями как он в кусты пошел по малой нужде и что то там увидели и стали с него вымогать деньги , он со страху дал им пять тыс , а у тех аппетиты росли и тогда стали требовать ежемесячные откупные , а тот жене говорил что его в рейсе оштрафовали , так длилось долго и однажды проводник отказал девочкам-рэкетирам , тут все завертелось как в плохом сне
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знаток жизни
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...




Отправлено: 15.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
как он в кусты пошел по малой нужде и что то там увидели и стали с него вымогать деньги , он со страху дал им пять тыс , а у тех аппетиты ро

значит, вы с напарником, закрыли поездные туалеты. Стоянка была длительной. Сами не выдержали малую нужду от пивка, выскочили из вагона и побежали в ближайшие кусты. Эти девочки сфотографировали вас, добавили отсебятины и вас закрыли. Ну что же, этот как раз тот случай, когда божье наказание настигло вас за те зверства. Которые вы творите над сотнями пассажиров на каждой станции. Я хорошо знаю конструкцию пассажирского вагона. Даже в 50 годы возле насыпи были выкопаны специальные колодцы, куда проводники несли гофрированные шланги от своих туалетов. Потом все это постепенно забылось. 8-) :-o :oops: :-P :-x

121***
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...




Отправлено: 15.12.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети и не такое могут выдумать, а виной всему родители. Мы же пугаем их с детства о том что их похитит дяденька. Сейчас идет "охота на ведьм". Нельзя же что бы посадили человека основываясь только на показаниях девочки. Как можно было такое сырое дело в суд отправлять

Народный контроль
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...




Отправлено: 15.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно и родители решили срубить бабки у дяденьки. Наверное в доме не двадцать подъездов что бы потеряться. И наверняка бы тётенька свидетельница объявилась давно.

гш
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...




Отправлено: 15.12.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо было бы проверить на полиграфе отчима, раз девочка узнала его с вопросами : "видел ли он ее?" (раз отрицает), ну и главный вопрос о приставании.

Ээх
Re: Жителя Лисаковска признали невиновным в развращении 6-летней...




Отправлено: 15.12.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На эту тему кино есть хорошее, "Охота" называется, 2012 года.
Хоть там мотив у девочки был иной, однако сходно поведение взрослых - сами раздули, придумали и поверили. Девочка наверняка побоялась признаться, что ушла далеко от дома, потому как боялась действий своих родителей, вот и придумала историю про то, как ее увели, а потом молчаливо кивала на наводящие вопросы родителей. Как один из вариантов.
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