Цитата: сайлау курманов:

как он в кусты пошел по малой нужде и что то там увидели и стали с него вымогать деньги , он со страху дал им пять тыс , а у тех аппетиты ро

значит, вы с напарником, закрыли поездные туалеты. Стоянка была длительной. Сами не выдержали малую нужду от пивка, выскочили из вагона и побежали в ближайшие кусты. Эти девочки сфотографировали вас, добавили отсебятины и вас закрыли. Ну что же, этот как раз тот случай, когда божье наказание настигло вас за те зверства. Которые вы творите над сотнями пассажиров на каждой станции. Я хорошо знаю конструкцию пассажирского вагона. Даже в 50 годы возле насыпи были выкопаны специальные колодцы, куда проводники несли гофрированные шланги от своих туалетов. Потом все это постепенно забылось.