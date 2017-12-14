Юлька Re: «Я и моя машина». Настоящий «Кошак» #9







Отправлено: - 09:19 я вот одного не пойму, когда говорят "муж подарил машину" и т.п... Вы что в одной семье живете и каждый живет на свои деньги? Я понимаю, - , подарил телефон, цветы, украшение и т.п.

Лично для меня, такое понимание, что одна семья - это один бюджет, и если что-то покупается для жены или для мужа, то тратятся общие деньги.