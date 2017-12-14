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§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30806
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Ты это, как его там, нормально?

Я то? я то нормально! спасибо, что побеспокоился! твоими молитвами! твоими фантазиями...
Цитата:
112:
Как это сказать, что хлебороб продавая им хлеб, отбирает у них деньги, или тот же парикмахер?
Как я могу у них отбирать их деньги и как они у меня снимают какие то хаты?
Ты вообще знаком с производством?

Вижу для тебя произвести=сдать=продать :lol:
Вижу разбираешься!
Вопросов к таким людям не имею 8-)
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Суть в том что бастовать можно только на рабочем месте... приходя на работу.. просто не выйти это прогул и увольнение. но суд указал, что нужно покинуть рабочее место.. и теперь нарушается условие соблюдения возможности забастовки. Следовательно, неправомерное решение от суда. По логике вещей, суд должен был назначить другое место для проведения забастовки на территории предприятия, чтобы рабочие не нарушали трудовое соглашение :-)
но у нас народ малограмотный... интересно, где все те юристы которые работают в поле "трудовых отношений"? :-) вот они то и должны выступать в составе инициативных групп рабочих
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так сказать в тему вышесказанного
мультфильм сегодня заценил



в свои 13 лет, долго смеялся
Берите на вооружение, брехуны :lol:
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§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Вижу для тебя произвести=сдать=продать
Вижу разбираешься!
Вопросов к таким людям не име

Конечно..
Ты просто очень мал и ошенама не панимать, что услуга, какая бы она не была, стоит денег..
А ты бы что, кормил бы, учил бы, одевал бы, их семьи бесплатно?
А , но онож понятно, в Ютьюбе..
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pro100tak
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 15.12.17 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у Миттала есть козыри с давнишних времен... Жалко ребят, никто нигде не поддержал. Быдло мы...А суд наш - это........что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Вот в Китае 2466 коррупционеров вернули домой и осудили от расстрела до min 10 лет лагерей по специальной программе "Небесная сеть". Умеют они и красиво назвать и красиво сделать. Возвратили домой к ответу более 90% всяких разных ногоделателей бюджетных денег. А мы что делаем? То ли завидуем, то ли любуемся нашими казнокрадами в виде того - сего, пятого- десятого. У них защита есть видать в виде компры... Какое еще объяснение может быть? ХЗ. Не хочется вспоминать тривиальное - не ту страну назвали...Кстати, там по ходу живут не хуже, и при чем, нет там разных недр с 90% таблицы сновидящего.

§ Victor Yang
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 08:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
где все те юристы которые работают в поле "трудовых отношений"?

Эти юристы бы сразу сказали, что эта забастовка незаконна:
Цитата:
Статья 176. Незаконные забастовки
1. Забастовки признаются незаконными:
1) в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо особых мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан о чрезвычайном положении; в органах и организациях Вооруженных Сил Республики Казахстан, других воинских формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций; в специальных государственных и правоохранительных органах; в организациях, являющихся опасными производственными объектами; на станциях скорой и неотложной медицинской помощи;
2) в организациях железнодорожного транспорта, гражданской авиации, здравоохранения, организациях, обеспечивающих жизнедеятельность населения (общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом, связью), на непрерывно действующих производствах, приостановка деятельности которых связана с тяжелыми и опасными последствиями, при несоблюдении условий, указанных в пункте 2 настоящей статьи;
3) в случае объявления без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) в случаях, когда это создает реальную угрозу жизни и здоровью людей;
5) в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. При наличии одного из оснований, указанных в настоящем пункте, прокурор вправе приостановить забастовку до принятия судом соответствующего решения.
2. В организациях железнодорожного транспорта, гражданской авиации, здравоохранения, организациях, обеспечивающих жизнедеятельность населения (общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом, связью), забастовка производится в том случае, если сохраняются необходимые для населения перечень и объем соответствующих услуг, определяемые на основе предварительного соглашения с местным исполнительным органом. В непрерывно действующих производствах забастовка может проводиться только при условии обеспечения бесперебойной работы основного оборудования, механизмов.
3. Решение о признании забастовки незаконной принимается судом в соответствии с законами Республики Казахстан.
4. Решение о признании забастовки незаконной принимается судом по заявлению работодателя или прокурора. Решение суда доводится до сведения работников через орган, возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проинформировать участников забастовки о решении суда, а при отсутствии органа, возглавляющего забастовку, – непосредственно работодателем. Работодатель обеспечивает размещение текста решения суда в местах, доступных для всеобщего обозрения. Решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а забастовка – прекращению. В случае создания непосредственной угрозы жизни и здоровью людей прокурор или суд до принятия соответствующего решения вправе приостановить забастовку.
5. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право на обжалование решения суда в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
6. Лица, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной, несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан.
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1952
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 15.12.17 - 10:02
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 15.12.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ерлан Кошанов особо отметил, что с целью решения трудового спора состоялся телефонный разговор между премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и главным акционером ArcelorMittal Лакшми МИТТАЛОМ.

Чё т непонятно . Миллиардер Лакши Миттал купается в своих миллиардах , которые и состоят из недоплаченных денег работяг , а власти бегают в поте лица по шахтам , стараясь замять конфликт надавив именно на работяг . Тут изначально надо занимать позицию граждан РК . Если не жалко денег уплывающих из страны этому буржую , то хотя бы пожалели бы граждан , которые гробят на него своё здоровье и жизнь за копейки .

ss
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 15.12.17 - 15:43
Комментарий удален модератором.

* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Аргументированно! спору нет
Значит забастовку шахтёры не могут устраивать? :-) или что?
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1471
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Тут изначально надо занимать позицию граждан РК

кому занимать? акимы "бегают" в поисках инвестиций
а на основную массу граждан государству параллельно... иначе к чему все законы защищающие права работодателя, а не права работников :lol:

Для некоторых, мне так кажется, ситуация творящаяся с перестройки должна стать ясной...
и стала ясной, они встали на позиции класса противоположного классу трудящихся
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