шутка юмора Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9227







Отправлено: - 22:18 общаться со 112-ым - это как в анекдоте:



Один мужик устал уже намёки подавать одной неуговариваемой девушке. Не выдержал и пишет ей СМС: «Давай хоть за деньги переспим»

Она ему: «у меня нет денег»

Он ей: «я плачу»

Она ему: «не плачь, всё будет хорошо…»

