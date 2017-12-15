drakon Re: «АрселорМиттал Темиртау» отзовёт иски к шахтерам #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12858

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:30 Ну что,товарищи,Шахтёры.

Теперь перед тем,как в суд идти,очистите

и зашейте все карманы на одежде.

Переходите правильно дорогу.

Не курите и не щелкайте семечки.

А то сами знаете,Закон - суров,но

это закон...