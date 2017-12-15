NG.kz ФК "Тобол" вручил юбилейные медали в честь 50-летия клуба



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:20 - Наша история ковалась 50 лет, - обратился к представителям клуба директор ФК "Тобол" Николай ПАНИН. - На данный момент мы находимся на правильном пути и движемся к намеченным целям. Я думаю, что будущий 2018 год будет для нас переломным.

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