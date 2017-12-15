КГСПС Re: Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 312

Регистрация: 30.01.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:00 В 2014 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лично поручил главе АО "Самрук-Казына" Умирзаку Шукееву привлекать в фонд молодых людей, которые хотят работать во благо страны, а не чьих-то знакомых.



"Господин Шукеев, справишься с этой задачей – будешь работать, не справишься – не будешь работать", – сказал тогда главе фонда Президент.///Похоже не справился