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≡ Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 декабря, на АО «Баян-Сулу» первую товарную продукцию выдала линия по производству конфет из нуги с карамелью, глазированных шоколадом. Это одна из двух новых технологических линий, приобретенных предприятием в этом году.
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коматозник
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну а конфеты кому за, есть вредно..
Детишкам если только..
Профайл

Во , во будут рошен употреблять , так и не вступят в тот золотой возраст -для тех кому за...
Посоветовал, красава.

Бывалый
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И фото там есть. С ценой.
9,99 кг. Кушайте - сами..

Фигасе ваши коммерсы накручивают.
Бедные немчуры...
Кустанайские канхетки недоступный их карману деликатез... ))))

Хохол
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
патамушто..

Для тех кто в бронепоезде . Кустанаец второй , не берёт именно Рошен , именно из принципа . Догадайся (если есть чем ) в чём заключается у него принцип . Подсказка , состав и качество конфет Рошен (т.е. твоё патамушто) тут не причём . Уж не знаю дойдёт ли до тебя этот момент или зря писал .

Директор Пляжа
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Судя по тому, что ты видишь бронепоезд после употребления продукции Рошен, вот еще один повод не покупать их.
И да, догадываться кто там и как думает, прерогатива тех кто сам не умеет думать.

Гость
Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу




Отправлено: 15.12.17 - 20:48
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