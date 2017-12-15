Цитата: - Мы верим, что Тургайские степи превратятся в край высокой индустриальной и сельскохозяйственной культуры, в край светлых веселых городов и поселков, в край цветущих садов..

Чё чё , а мечтать и верить советские люди любили . Век сплошных оптимистов прям был . Какие цветущие сады могут быть в Тургайских степях ? У них чё в то время климат был другой ? Да и про высоко индустриальный край с весёлыми городами , теперь Римма Петровна понимает , какие они были наивны и безрассудны в своих мечтаниях . Интересно , а что бы было с тем смельчаком в то время , который рядом с подписью в том послании оставил бы фразу : "А я не верю" .