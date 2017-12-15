Цитата: Бывалый:

А в многочисленных платежных терминалах, которых нынче как грязи - на каждом углу, не проще ли было принимать оплату по лицевым счетам?

Какой-то прошл

я понимаю твой гнев. Но у нас в городе есть 3 или 4 способа оплаты коммунальных услуг. Везде требуют различные суммы. Все зависит от степени доступности кандидата на ваши деньги к центральной базе данных монополиста. Расплата одна - пени за просрочки платежей.