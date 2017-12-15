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§ NG.kz
В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участвующий в открытии ЦКУ аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ отметил, что горожане получили возможность внести деньги за коммунальные услуги в одном месте, а не искать по всему городу кассы ГКП «КТЭК», ГКП «Костанай-Су» и ТОО «Тазалык–2012».

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Бывалый
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в многочисленных платежных терминалах, которых нынче как грязи - на каждом углу, не проще ли было принимать оплату по лицевым счетам?
Какой-то прошлый век опять сгородили...
Кустанайцы, когда вы уже перестанете плестись в *опе прогресса?

любитель правды
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молоток аким города. Видать живет на всем готовом. А что бы оплатить остальные три услуги, нужно мчаться высунув язык в другой конец города. Понаставили по всему городу кассы- обиралки со своим навязчивым процентом за услуги. И все довольны. Верните нам старые кассы. Не выдумывайте глупости. :-) :-( ;-) :lol:

Народный контроль
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Расходы по этому центру пошли из прибыли, которую получило наше предприятие в этом году, - отметил он.
Костанай СУ в 2017 году получило 15 миллионов прибыли?А почему в другие года не получали а только плакали о недостаче средств.

житель
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да это очень хорошо.
у меня нет ни компьютера , ни этого как . смортфонэ.
я туды буду ходить.
попросил внучка это написать, он мне показал куда теперь мне ходить.

пенс
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комиссионные за услуги Центра будут в пределах от 30-ти до 50 тенге, - добавил Еркебулан Файзулаев.

Это что сейчас было ? :-x
Пусть идут лесом со своими комиссиями :-x

знаток жизни
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А в многочисленных платежных терминалах, которых нынче как грязи - на каждом углу, не проще ли было принимать оплату по лицевым счетам?
Какой-то прошл

я понимаю твой гнев. Но у нас в городе есть 3 или 4 способа оплаты коммунальных услуг. Везде требуют различные суммы. Все зависит от степени доступности кандидата на ваши деньги к центральной базе данных монополиста. Расплата одна - пени за просрочки платежей.

Казазхи
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На каспи кз платите без очереди, дома и без комиссии

деревянный
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любитель правды:
Понаставили по всему городу кассы- обиралки со своим навязчивым процентомза услуги

рукалицо
каспикошелёк, нее..не слышал

Директор Пляжа
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Комиссионные за услуги Центра будут в пределах от 30-ти до 50 тенге

Ключевое :lol:
Каспий рулит все равно))

§ 112
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
112


(Пользователи)
Сообщений: 8053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то типа ЕРЦ создали, конкуренты?
Профайл

неравнодушная
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жаловаться надо, еще не ввели латиницу! а уже на латинице

Бывалый
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
знаток жизни:
Везде требуют различные суммы.

А ты как хотел?
Чтобы кто-то трудился на тебя забесплатно?
Цитата:
знаток жизни:
Все зависит от степени доступности кандидата на ваши деньги к центральной базе данных монополиста.

Доступность у них у всех одна и та же - коммунальщики им регулярно рассылают список остатков на лицевых счетах своих абонентов и все.

ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг




Отправлено: 15.12.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель :
да это очень хорошо.
у меня нет ни компьютера , ни этого как . смортфонэ.
я туды буду ходить.
попросил внучка это написать, он мне показал куда теперь мне ходить.

угу.. угу, а новость про это тебе сорока на хвосте принесла(у меня нет ни компьютера , ни этого как . смортфонэ.)
нЭт смОртфонЭ, пользуйтесь апчественным транспОртом-->>>>Центр коммунальных услуг

§ olegggon
Re: В Костанае открыли первый Центр коммунальных услуг
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 15.12.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название этого центра неправильное. Исходя из описанного в статье он должен называться "Центр коммунальных платежей", а не услуг. Хотя у людей кроме платежей различных других проблем с поставщиками этих услуг дофига. И ясно, что в этом центре они их не решат.
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