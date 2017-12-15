сайлау курманов Re: На следующей неделе в Костанайской области будет морозно #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2467

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:31 сегодня и вчера утром было почти под тридцать , что не было на ваших прогнозах за прошлую неделю ,одним словом вы - дармоеды и ваши прогнозы - туфта