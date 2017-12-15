/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На следующей неделе в Костанайской области будет морозно		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
На следующей неделе в Костанайской области будет морозно
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Изменений погоды с понедельника, 18 декабря, по среду, 20 декабря, мы не прогнозируем, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Осадков не ожидается.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: На следующей неделе в Костанайской области будет морозно
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня и вчера утром было почти под тридцать , что не было на ваших прогнозах за прошлую неделю ,одним словом вы - дармоеды и ваши прогнозы - туфта
Профайл Посетить вебсайт

Народный контроль
Re: На следующей неделе в Костанайской области будет морозно




Отправлено: 15.12.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я говорю что дождик будет! И будет дня три идти !
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 3
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх