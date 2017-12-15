Хохол Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская... #32







Отправлено: - 19:29 Цитата: Директор Пляжа:

патамушто..

Для тех кто в бронепоезде . Кустанаец второй , не берёт именно Рошен , именно из принципа . Догадайся (если есть чем ) в чём заключается у него принцип . Подсказка , состав и качество конфет Рошен (т.е. твоё патамушто) тут не причём . Уж не знаю дойдёт ли до тебя этот момент или зря писал .