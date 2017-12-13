pro100tak Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной... #48







Отправлено: - 19:17 кукловоды, режиссеры... Хотя бы сказал, что не перед этим, а после этого. Были у нас в свое время Твердохлебов с Щегловой, Калиев-Овнанян-Ахметжанов - это из шумных дел, а сколько, получается, еще тихих. И при чем тут клевета? Что за наезд на адвоката? А В глаза смотрящему вопрос- оттуда или проплаченный?