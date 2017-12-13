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≡ Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной ответственности, рассказали в Рудненском суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С материалами в отношении Гаязова происходят какие-то странности: то они исчезают из томов дела, предоставленных на ознакомление защите, то находятся в камере вещдоков антикоррупционщиков, а не в суде, как положено во время процесса...
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Муслим
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 14:27
Комментарий удален модератором.

Лупик
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ерлан:

Э-Э,дорогой если ты за этого упыря- не значит , что все его хотят!Ты явно не бесплатно глаголишь!!!

Марат Калымжановичь
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 14.12.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждый руководитель несёт ответственность за своих подчинённых а темболее за заместителя. Если даже не виновен в чем я сильно сомневаюсь должен уволится сам. Интересно как Аким обл. На это смотрит?

pro100tak
Re: Почему аким Рудного Бахытжан Гаязов избежал уголовной...




Отправлено: 15.12.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кукловоды, режиссеры... Хотя бы сказал, что не перед этим, а после этого. Были у нас в свое время Твердохлебов с Щегловой, Калиев-Овнанян-Ахметжанов - это из шумных дел, а сколько, получается, еще тихих. И при чем тут клевета? Что за наезд на адвоката? А В глаза смотрящему вопрос- оттуда или проплаченный?
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