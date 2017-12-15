/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 декабря, на АО «Баян-Сулу» первую товарную продукцию выдала линия по производству конфет из нуги с карамелью, глазированных шоколадом. Это одна из двух новых технологических линий, приобретенных предприятием в этом году.
Читать новость

вопрос
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А можно узнать какие конфеты у вас на столе
А за одно их ценовую категорию?


а у вас?

Читатель 1
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(kbkz), можно, но смысл? (вкратце - не "местные" и дорого)

эксперд
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
вкратце - не "местные" и дорого)


попал ты впросак. не "местные" как раз и будут дешевле.
даже хоть тот же моцарт. если брать "там".

Народный контроль
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рошен самые вкусные конфеты! Знакомая занимается поставками ,не успевает завозить,отлетают как горячие пирожки!

Бывалый
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
По 10 евро,за 1 кг - покупать - не буду...

Ну во-1 не 10, а 3 евра за кг.
А во-2 тебе и не светит: до тебя не доедут они, потому что и тут желающих будет более чем.

Бывалый
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Рошен самые вкусные конфеты!

Буэ конкретное, этот ваш рошен.
Его берут лишь потому что он самый дешманский по цене.
Пипл хавает, Петя радуется.

Казахи.
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баян-Сулу сдает позиции. На юге их вообще редко берут. Необходимо менять рецепты, оборудования, состав сырья.

Читатель 1
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(эксперд)))), не "местные" - это дальнее зарубежье...так что ещё вопрос, кто куда "попал"...

кустанаец 2
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рошен не беру из принципа. а Баяновские видел в Мюнхене даже. и причем даже пылью веков не успевают покрыться...

Хохол
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Конфеты Albo будут производить на турецком оборудовании, печенье - на итальянском.

Да хоть на французском оборудовании , от этого вкус не зависит . Вкус зависит от ингредиентов и состава . Жир кондитерский сейчас все пихают вместо шоколада в борьбе за удешевлением продукции . Отсюда и метания в смене названий .

Хохол
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 2:
Рошен не беру из принципа

Оооо , а чё так ? Принципиальный по жизни ? Интернет то ж выруби , американцев он (то ж наверное враги для тебя) . Иль принципиальность у тебя начинается и заканчивается только конфетами ?

* drakon
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А во-2 тебе и не светит: до тебя не доедут

Я дня 2 назад - писал в деревеньке,чир нет их.
И написал,что в цене -не сошлись.
И фото там есть. С ценой.
9,99 кг. Кушайте - сами... :lol:
Профайл

§ kbkz1980
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3479
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вопрос:
а у вас?

Баяшка у меня

Смею заметить,качественный шоколад по приемлемой цене.Печалька одна Примавера сливочной нэма :lol:
Профайл

Директор Пляжа
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Рошен не беру из принципа

Оооо , а чё так ?

патамушто..
Цитата:
Хохол:
Жир кондитерский сейчас все пихают вместо шоколада в борьбе за удешевлением продукции

§ 112
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 2:
Рошен не беру из принципа

Цитата:
Хохол:
Оооо , а чё так ? При

Цитата:
Директор Пляжа:
патамушто

Не могу сосчитать сколько тут людей..
Ну а конфеты кому за, есть вредно..
Детишкам если только..
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 0
Всего: 115

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх