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§ NG.kz
«АрселорМиттал Темиртау» отзовёт иски к шахтерам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
АО «АрселорМиттал Темиртау» приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения.
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* drakon
Re: «АрселорМиттал Темиртау» отзовёт иски к шахтерам
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что,товарищи,Шахтёры.
Теперь перед тем,как в суд идти,очистите
и зашейте все карманы на одежде.
Переходите правильно дорогу.
Не курите и не щелкайте семечки.
А то сами знаете,Закон - суров,но
это закон... 8-)
Профайл

Маке Саке.
Re: «АрселорМиттал Темиртау» отзовёт иски к шахтерам




Отправлено: 15.12.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запугали мужиков видимо,это ещё раз доказывает что бесправные работяги,рабы.
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