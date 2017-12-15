Бывалый Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская... #19







Отправлено: - 16:27 Цитата: drakon:

По 10 евро,за 1 кг - покупать - не буду...

Ну во-1 не 10, а 3 евра за кг.

А во-2 тебе и не светит: до тебя не доедут они, потому что и тут желающих будет более чем.