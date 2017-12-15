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§ NG.kz
Бастующие горняки поднялись на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30804
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С позднего вечера четверга, 14 декабря, шахтерские чаты разрывались от сообщений о том, что горняки поднимаются на поверхность. Жёны и коллеги не верили информации и опровергали её.
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§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Власть выполнила поставленную задачу - не испортить праздничного настроения известно кому. А что будет дальше, поживём - увидим.
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§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

+100500
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§ Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Одно из требований- выход на пенсию в 50 лет, это уже к власти вопрос.

Это не основное требование. Основное - зарплата. Да и требовать всё ото всех - просто нереально. Ответчик должен быть один.
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* drakon
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12857
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,"веник" - развязался. Теперь "прутья",
поломают - по одному... :-o
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§ сайлау курманов
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2467
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то кровавой датой становится середина декабря , жана-озен и вот теперь караганда , умолчу про события тридцатилетней давности , никакого праздничного настроения
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§ 112
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 8053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а если не будет арестов, то вполне возможно что это именно власть решила как говорят у нас на форуме, потроллить иностранного олигарха..
Ведь такое тоже может..
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§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ответчик должен быть один.

Согласен. Так оно и есть, только он типа этого не понимает.
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Бывалый
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ну так чего там тогда аким тусил?

Потому что это социальное событие и он обязан быть в курсе и участвовать.
Но то что он там тусил - совсем не означает что он там чьи-то интересы будет отстаивать.
А если и отстаивать, то чьи-то определенные.
Для него там обе стороны одинаково важны: и крупнейший налогоплательщик региона, и жители этого же региона.
Что тебе в этом непонятно-то, болезный?

§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 311
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А зачем они там в суде?
Иск не к ним, а к ОО "Профсоюз Коргау".

Исковые заявления, поданные к работникам шахт, будут отозваны в ближайшее время – в течение рабочего дня 15 декабря 2017 года», - говорится в сообщении.

Между тем сегодня горняки получили SMS-уведомление о явки в суд в качестве ответчиков города Шахтинска в 16:00.
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§ 112
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 8053
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оказывается он в 2015м году понизил им зарплату на 25 процентов и на его шахтах погибло в Караганде более 100 шахтеров..
Не, правильно все сделано шахтерами..
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???
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
более Рождество

В католики записаолся?
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