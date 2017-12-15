Цитата: Медный:

Ну так чего там тогда аким тусил?

Потому что это социальное событие и он обязан быть в курсе и участвовать.

Но то что он там тусил - совсем не означает что он там чьи-то интересы будет отстаивать.

А если и отстаивать, то чьи-то определенные.

Для него там обе стороны одинаково важны: и крупнейший налогоплательщик региона, и жители этого же региона.

Что тебе в этом непонятно-то, болезный?