1952 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9222







Отправлено: - 16:28 Цитата: 112:

Натравили на меня..

227 тысяч

с этого места поподробнее. Ты оплатил в бюджет эти деньги? Или до сих пор блефуешь? Дело в том, что мне полагаются 30 процентов комиссионых с твоей суммы. Давай дружок, не тяни резинку. Порадуй чем можешь пенсионера.