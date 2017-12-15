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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1476
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 15.12.17 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Как то Уважали друг друга..

После принятого лимАнада?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1476
Регистрация: 18.12.09
Отправлено: 15.12.17 - 03:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Давай уже. чего уж там ещё пару десятков кометов, мы почитаем

Подожди чуть-чуть. Сейчас прорвёт фановую...
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Бред очередной под алкогольными парами.
Нытьё и обвинение всех и вся.
МДЯ. :lol:

Мнение
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 08:57
Комментарий удален модератором.

Мнение
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 10:39
Комментарий удален модератором.

народная совесть
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 11:17
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8050
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
После принятого лимАнада?

Работу снова не нашел, не переехал по человечески, а вот хватает писать и сутками гонятся за мной..
У вас там что, так принято?
Вы там вообще нормальные люди?
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против 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надоел. ни ума ни фантазии.
каждый шаг известен.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8050
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
против 112:
надоел. н

Где я тебе надоел, ты позвал меня в гости или я тебя?
Или рубль у тебя занял?
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже против 112.
какой то он нехороший.

аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я за 112. он веселый и жизнерадостный.
всегда накормит и напоит. мухи не обидит.
и он борец за права простого народа. вот.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Натравили на меня..
227 тысяч

с этого места поподробнее. Ты оплатил в бюджет эти деньги? Или до сих пор блефуешь? Дело в том, что мне полагаются 30 процентов комиссионых с твоей суммы. Давай дружок, не тяни резинку. Порадуй чем можешь пенсионера. 8-) 8-) 8-) 8-)

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 16:37
Комментарий удален модератором.

1952
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 15.12.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 надо как выделить из всех пользователей.
он все таки не простой троль.
думаю надо его забанить на время пусть побарахтается среди простого народа.
почувствует тяготы жизни. похлебает баланды из отрубей.

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8050
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 17:07
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 615 из 616«1...613614615616»
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