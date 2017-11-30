Цитата: Не могли бы вы осветить работу нескольких профсоюзных организаций? Сравнить с тем что делалось профсоюзами ранее для работников и что делают они сейчас? как защищаются права работников? Какие именно профсоюзы вы имеете в виду, Медный? Какие в "светлом прошлом" и какие в "мрачном настоящем"? Если честно и по собственным ощущениям (дааавно живу), профсоюзные организации как при советах, так и сейчас (если таковые имеются) ходили строго под администрацией. Отличие в том, что в прежние времена через этот общественный орган шла раздача слонов: путевок, подписок, квартир, в последние советские времена - талонов на дефицитные товары. А нынче - нет. И в этом смысле - да - не те времена. А если вы про борьбу за права трудящихся, то это туда, в начало 20-го века.