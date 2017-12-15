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≡ Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 декабря, на АО «Баян-Сулу» первую товарную продукцию выдала линия по производству конфет из нуги с карамелью, глазированных шоколадом. Это одна из двух новых технологических линий, приобретенных предприятием в этом году.
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вопрос
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А можно узнать какие конфеты у вас на столе
А за одно их ценовую категорию?


а у вас?

Читатель 1
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
(kbkz), можно, но смысл? (вкратце - не "местные" и дорого)
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