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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:32 Сегодня, 15 декабря, на АО «Баян-Сулу» первую товарную продукцию выдала линия по производству конфет из нуги с карамелью, глазированных шоколадом. Это одна из двух новых технологических линий, приобретенных предприятием в этом году.

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