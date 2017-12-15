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§ NG.kz
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традицию отправки посланий в будущее решили не прерывать. Письмо с надеждами на поколение геологов Северного Казахстана 2067 года заложат в ту же капсулу и сохранят до нужного времени. В нем есть есть и упоминание о «Нашей Газете».
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2465
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на последних фото вижу послание новому поколению от нынешних , расписали все разведанные и действующие месторождение , попутно надо было указать кому это все принадлежит и что с этого имеют рядовые граждане цветущего высоко индустриального и сельско-хозяйственного края
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FOMA
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 14:56
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8042
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, в Нашей Газете только Увожаемых имена?
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§ 112
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8042
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то наша капсула времени в бутылке в Наурзумских степях..
Лет 5 прошло..
Давайте капсулу времени на 20 лет сделаем и каждый комментатор распишется и пожелает будущим комментаторам что то..
На 20 лет реально, есть шанс что многие останутся живы..
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1952
Re: В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в...




Отправлено: 15.12.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, в Нашей Газете только Увожаемых имена?


эх, выдам военную тайну. все равно через 50 лет узнают.
там имена забаненных . как самых продвинутых людей своего времени.
революционеров как сказали бы в старину.

Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 15.12.17 - 15:37
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае вскрыли капсулу времени, заложенную геологами в 1967 году




Отправлено: 15.12.17 - 15:40
Комментарий проходит проверку.
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