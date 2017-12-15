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≡ Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская кондитерская фабрика предлагает альтернативу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30798
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 15 декабря, на АО «Баян-Сулу» первую товарную продукцию выдала линия по производству конфет из нуги с карамелью, глазированных шоколадом. Это одна из двух новых технологических линий, приобретенных предприятием в этом году.
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Ден
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не умеет наш Аким располагать к себе людей,веет какой то некоммуникабельностью.Не то что,всегда позитивные прежние Акимы как Шукеев, Кулагин.

§ kbkz1980
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вот эта Албо уже лет несколько как в ассортименте
А какую же начали выпускать?
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FOMA
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 14:05
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12852
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

- По цене точно сказать не могу, думаю, 1 200 тенге за килограмм или около того,

Цитата:
kbkz1980:
Вот эта Албо уже лет несколько как в ассортименте

Цитата:

ориентированность предприятия на экспорт.

По 10 евро,за 1 кг - покупать - не буду... :lol: :-P
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FOMA
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 14:14
Комментарий удален модератором.

§ yudjin
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4951
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 15.12.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вот эта Албо уже лет несколько как в ассортименте
А какую же начали выпускать?

по ходу эти не ходовые, название оставили, а содержимое поменяли.
Мне они тоже не нравились.

Цитата:
Ден:
Не умеет наш Аким располагать к себе людей,веет какой то некоммуникабельностью.

Ага по лицу тёток на последней фотке фсё сказано.
Хоть бы имиджмейкера нанял... а то пугаться начнут люди.
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§ сайлау курманов
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2465
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то баян-сулу в последнее время халтурит , спрос на их продукцию падает , больше берут рошен и рахат
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§ kbkz1980
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
больше берут рошен и рахат

Ну Рахат всегда хорош
А Рошен пардон,там же шоколад отсутствует напроч
А я Баяшку нашу люблю Примавера,батончик новый ,львёнок и зефир добротно залит шоколадом.
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§ Характер
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 15.12.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно уже их продукция не отличается ни вкусом, ни оригинальностью. Зато в ФБ пиарят себя направо и налево :lol:
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FOMA
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 14:38
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже не в последнее время, а в последние десятилетия (2-3)

§ kbkz1980
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3478
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:

Цитата:
Читатель 1:

А можно узнать какие конфеты у вас на столе
А за одно их ценовую категорию?
Профайл

321
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заместитель Меирхан Мырзалиев

правильно Меиржан Мырзалиев

гость
Re: Наши «Альбо» против их «Марса» и «Милки вэй» - Костанайская...




Отправлено: 15.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конфеты есть вредно.
доказано учеными .
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