112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9217





(Пользователи) Сообщений: 8039

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:30 Цитата: Ваш земляк:

После принятого лимАнада?

Работу снова не нашел, не переехал по человечески, а вот хватает писать и сутками гонятся за мной..

У вас там что, так принято?

Вы там вообще нормальные люди?