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§ NG.kz
Бастующие горняки поднялись на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С позднего вечера четверга, 14 декабря, шахтерские чаты разрывались от сообщений о том, что горняки поднимаются на поверхность. Жёны и коллеги не верили информации и опровергали её.
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§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Власть выполнила поставленную задачу - не испортить праздничного настроения известно кому. А что будет дальше, поживём - увидим.
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§ КГСПС
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

+100500
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* Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Одно из требований- выход на пенсию в 50 лет, это уже к власти вопрос.

Это не основное требование. Основное - зарплата. Да и требовать всё ото всех - просто нереально. Ответчик должен быть один.
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§ drakon
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12848
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,"веник" - развязался. Теперь "прутья",
поломают - по одному... :-o
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