NG.kz В Костанае задержали подозреваемого в совершении серии квартиных краж



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:45 Полицейские выяснили, что кражами задержанный промышлял с начала лета. 2 июня он проник в частный дом, откуда похитил золотые украшения на общую сумму 130 тысяч тенге. В августе из дома по пр. Абая похитил золотые украшения на 415 тысяч тенге.

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