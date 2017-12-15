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§ NG.kz
В Костанае мороз стал причиной отмены занятий в школе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в отделе образования акимата Костаная, 15 декабря занятия для учащихся 0-5 классов первой смены проводиться не будут. Дети могут оставаться дома.
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Re: В Костанае мороз стал причиной отмены занятий в школе




Отправлено: 15.12.17 - 08:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю что в -30 надо отменять занятия для школьников . Ну если кто не придёт в силу отдаленности, то это не будет считаться прогулом. А то придёт школьник в школу, его обратно на мороз просят, т.к. Занятия отменили, но он все равно по морозу ходит и уже 2 раза

Константин
Re: В Костанае мороз стал причиной отмены занятий в школе




Отправлено: 15.12.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно ли не водить детей в детсад в такой мороз?

* Victor Yang
Re: В Костанае мороз стал причиной отмены занятий в школе
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Константин:
А можно ли не водить детей в детсад в такой мороз?

Блин. По мне, детский сад - он больше для родителей, чем для детей. Кто мешает не водить? Или с воспитателем договориться, чтобы отметил присутствие ребёнка и заплатить 500+ за еду. Или потом сходить в поликлинику и взять справку об эпид. окружении.
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§ КГСПС
Re: В Костанае мороз стал причиной отмены занятий в школе
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 309
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 15.12.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А можно ли не водить детей в детсад в такой мороз?

Вопрос, конечно, интересный. Перерасчёт делают, если пропускаешь дни из-за морозов?
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