Цитата: Константин:

А можно ли не водить детей в детсад в такой мороз?

Блин. По мне, детский сад - он больше для родителей, чем для детей. Кто мешает не водить? Или с воспитателем договориться, чтобы отметил присутствие ребёнка и заплатить 500+ за еду. Или потом сходить в поликлинику и взять справку об эпид. окружении.