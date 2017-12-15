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§ NG.kz
Стал известен следующий соперник Ивана Дычко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30796
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 декабря казахстанский боксер Иван Дычко (3-0, 3КО) проведет свой четвертый бой на профессиональном ринге, пишет Sports.kz. Поединок Ивана пройдет в Майами (штат Флорида, США).
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Народный контроль
Re: Стал известен следующий соперник Ивана Дычко




Отправлено: 15.12.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже завтра бой??? Будем посмотреть! Вроде как уже и посерьёзней соперник у Ивана.

§ 113
Re: Стал известен следующий соперник Ивана Дычко
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 15.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Уже завтра бой??? Будем посмотреть! Ивана.


Ещё одна "спортсменка - заочница",нашлась.
Профайл

Гость
Стал известен следующий соперник Ивана Дычко




Отправлено: 15.12.17 - 13:51
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