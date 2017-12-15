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§ NG.kz
Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в Аркалыке
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, инцидент произошел 14 декабря 2017 года в городе Аркалык по улице Майкутова в пятиэтажном жилом доме.
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Народный контроль
Re: Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в...




Отправлено: 15.12.17 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, в подъезде и квартире наблюдалось сильное задымление, вследствие чего прибывшим на место пожарным-спасателем старшим сержантом гражданской защиты специализированного отряда № 2 города Аркалык Ыскаком Жандосом были приняты оперативные меры по эвакуации газового баллона на улицу и его тушению.

Вот такие наши деды, такие же бесстрашные и выиграли Великую Отечественную войну !

Гость
Пожарный на руках вынес горящий газовый баллон из дома в Аркалыке




Отправлено: 15.12.17 - 13:34
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