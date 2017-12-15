Цитата: По его словам, в подъезде и квартире наблюдалось сильное задымление, вследствие чего прибывшим на место пожарным-спасателем старшим сержантом гражданской защиты специализированного отряда № 2 города Аркалык Ыскаком Жандосом были приняты оперативные меры по эвакуации газового баллона на улицу и его тушению.

Вот такие наши деды, такие же бесстрашные и выиграли Великую Отечественную войну !