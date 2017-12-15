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§ NG.kz
Бастующие горняки поднялись на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С позднего вечера четверга, 14 декабря, шахтерские чаты разрывались от сообщений о том, что горняки поднимаются на поверхность. Жёны и коллеги не верили информации и опровергали её.
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* Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Доля прибыли

Доля прибыли может быть у другой стороны, которую ты называешь "семья". Инвестиции кто делал? Приобретение, реставрация, ремонт оборудования за чей счет? Ну не делается это просто так с такими сложными объектами - в любом случае вложения нужны, от которых нужна отдача.
Профайл

честь народа
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
столько шахтеров собралось...
обсуждают как им дальше жить.

пэтриот
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виктор Янг ,,дело,, пишет. Лакшми не торгаш на рынке арбузами и ,, совсем,, не дурак если что. И 01 тоже не дурак, а очень даже себе опытный ,,лис,, .
Они в любом случае ,,на коне,, будут. Это как сесть играть в шахматы с гроссмейстером - шансов нема.
Хотите выиграть? Учитесь в школе на 5 !
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