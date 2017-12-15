пэтриот Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность #17







Отправлено: - 11:54 Виктор Янг ,,дело,, пишет. Лакшми не торгаш на рынке арбузами и ,, совсем,, не дурак если что. И 01 тоже не дурак, а очень даже себе опытный ,,лис,, .

Они в любом случае ,,на коне,, будут. Это как сесть играть в шахматы с гроссмейстером - шансов нема.

Хотите выиграть? Учитесь в школе на 5 !