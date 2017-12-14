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≡ В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньги на покупку выделили из областного бюджета. Цена одной машины со всем необходимым оборудованием - 32 млн тенге. Всего на 7 автомобилей потратили 224 млн тенге. Согласно стандартам, в реанимобиле есть дефибриллятор, электрокардиографы, дыхательные аппараты.
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коматозник
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых реанимобилей
Цитата:
Деньги на покупку реанимобилей выделили из областного бюджета.

Вот как это понимать?Кто подарил? Деньги из бюджета, прямая обязанность властей.Что тут такого , это их работа.

Гуля
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а почему они не в желтом цвете? С 2018 года все скорые должны быть в лимонном цвете.

кустанаец 1
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда для скорой которая выезжает на экстренный вызов будет в сопровождение выделяться машина ГАИ для разгона бестолковых водителей и максимально быстрого проезда машины скорой ?

Директор Пляжа
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
Кто подарил?

Главное красиво преподнести то, что по сути и без пафоса делать обязаны.

§ olegggon
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 839
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 14.12.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему когда акимы покупают джипы не пишут: Аким такой то подарил себе ланд крузер 200? ;-)
Профайл

читатель
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:

В новостной ленте "КН" написано вручили,а здесь подарили. Дезинформации какая-то)))

Народный контроль
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 22:22
Комментарий удален модератором.

Пельменьбар
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть что то хорошее сделали

Народный контроль
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 14.12.17 - 22:30
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 15.12.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а у нас нет никакой скорой. На старую "буханку" посадили водилу из райцентра, так она теперь у него в райцентре (30 км) припаркована.

123
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 15.12.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за слово "подарили"? Это как нашим пенсионерам внушили понятие "назарбаевская" прибавка к пенсии.

Ветеран ГЭК30
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 15.12.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нормальных странах это не событие. И ничего там не дарят,а просто покупают необходимое и все.

Рихард
Re: В Костанае станции скорой помощи подарили 7 новых...




Отправлено: 15.12.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
действительно что значит подарили? как государство может госучреждению что то дарить? выделить средства на приобретение необходимой техники и ни как иначе, может так должно было быть? а то получается что обычное дело превратили в грандиозное событие и власть тут как тут.
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