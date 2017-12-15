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§ NG.kz
Бастующие горняки поднялись на поверхность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С позднего вечера четверга, 14 декабря, шахтерские чаты разрывались от сообщений о том, что горняки поднимаются на поверхность. Жёны и коллеги не верили информации и опровергали её.
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Народный контроль
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на Донбасс их, там сейчас нехватка кадров. И зарплата такая что за один проработанный месяц можно купить квартиру в центре Москвы

Бывалый
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
в суде не было ни одного из горняков, признанных ответчиком по иску АО «АрселорМиттал Темиртау»
А зачем они там в суде?
Иск не к ним, а к ОО "Профсоюз Коргау".

§ сайлау курманов
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.12.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь лидеров профсоюза запрессуют и на этом забастовке кирдык , хотя предложенные властями условия ввиде премиальных , 30% надбавки и прочее очень даже сносно , такую пощечину власть получила накануне праздника -капец!
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Вадим
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 10:44
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
предложенные властями условия ввиде премиальных , 30% надбавки и прочее очень даже сносно , такую пощечину власть получила накануне праздника -капец!

Причем тут власть? Предприятие частное.
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nik58
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в кривом королевстве очень часто все размыто !Вроде частное а вроде и нет,а бывает и наоборот,еще как бывает ! :-) :-) :-) 8-)

любитель правды
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Причем тут власть? Предприятие частное.

Янгич. Мне в лом уже выводить тебя на чистую воду. Скинь сюды, что ты там накалякал с противоположным смыслом на эту тему.

* Горожанин_kst
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.12.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Причем тут власть? Предприятие частное.

Бесспорно!Частное. Только вот кто хозяин? Реальный? Миттал? Ну тогда я чукотский космонавт)))
Сайлау сказал власть, а нужно было точнее сказать - семья.
Власть тут действительно не при чём, у нас же власть - народная, ну источник власти - народ.
)))
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* Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Только вот кто хозяин? Реальный? Миттал?

То есть, ты думаешь, что с человеком, владеющим одним из самых больших состояний мира, можно как-то договориться, чтобы использовать его имя, без фактического владения? Это чем же его так заинтересовать можно?
Такие дела не требуют участия иностранцев - это чисто внутренние договоренности могут быть, иначе иностранные "партнёры" могут не понять.

[Исправлено: Victor Yang, 15.12.2017 - 11:39]
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* Горожанин_kst
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 974
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 15.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Доля прибыли, и изрядная. Или дырка от бублика.
Вот и весь бубновый интерес)
Материалов в нете предостаточно как, когда и на каких условиях совершались эти сделки. Правды всей, естественно, ещё долго не узнаем.
В денежных делах такого масштаба вопрос подданства и национальности особого значения не имеет, поверь мне.

[Исправлено: Горожанин_kst, 15.12.2017 - 11:46]
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* Victor Yang
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.12.17 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
любитель правды:
Скинь сюды, что ты там накалякал с противоположным смыслом на эту тему.

Пожалуйста:
Цитата:
Victor Yang:
Это же не государственное предприятие - властям всё равно - хоть на 200% пусть зарплаты повышают.
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* Добринцофф
Re: Бастующие горняки поднялись на поверхность
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5639
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
То есть, ты думаешь, что с человеком, владеющим одним из самых больших состояний мира, можно как-то договориться, чтобы использовать его имя, без фактического владения? Это чем же его так заинтересовать можно?

Можно конечно,например подойти к нему и сказать Миталл подними ты им з\п на 30% лишь бы они из под земли вылезли тем более у нас тут праздник на носу,а мы тебе на эти же 30 % скидку по налогам сделаем и ты ничего не потеряешь и людям приятно.
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* 112
Бастующие горняки поднялись на поверхность
112


(Пользователи)
Сообщений: 8033
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 11:48
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Гость
Бастующие горняки поднялись на поверхность




Отправлено: 15.12.17 - 11:48
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