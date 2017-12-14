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§ NG.kz
От любви, случается, умирают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30791
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причем не только государственных, но и в частных компаниях. Привлечение инвестиций заявлено приоритетным направлением развития Костанайской области. С прошлого года регион является пилотным в этой сфере и в 2017 году демонстрирует заметный их рост.
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§ Серый волк
Re: От любви, случается, умирают
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 14.12.17 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шторы вижу дурацкие! :-)
А эти человеки на фоне штор что вообще обсуждают? ;-)
Представьте себе в американской глубинке, ну допустим в Атланте (штат Джорджия) губернатор созвал совещание и пригласил местный бизнес. Шторы нацепил дурацкие! И спрашивает, так хто тут у нас на очереди - к доске! Кока-кола нука отчитайсо нам о планах, мы тут подумаем вливать в тебя или не вливать наши мимистиции :lol: :lol: :lol:

Так следующий, Илон Маск? вы лифты хотите строить? А ну понятно! У нас инвестиции запланированы. Мы вас в планы включим, если вы к нам на совещания ходить будете.
:lol: :lol:
21 век! :lol: :lol: :lol:
Меня мало касается типа ГОК Варваринки, но может быть как раз и стоит обсуждать социальные аспекты этого дающего работу предприятия. Его взаимодействие с жителями и муниципалитетами ближайших населенных пунктов. Так как у них трудовые ресурсы и дороги в связаны между собой, как и социальная сфера.
Но вот манагерам кондитерки не по совещаниям с дурацкими шторами шляться нуно, а в полях работать.
Носом рыть не вылезая из поездок и глобальной паутины.
Я например хочу их продукцию приобрести, но мог её добыть года четыре назад, потратив кучу времени и только партизанскими методами. А ведь соседнюю Южуралкондитер я хоть сейчас могу в магазине взять и через полчаса она у меня на столе будет.
Профайл

целинник
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
А эти человеки на фоне штор что вообще обсуждают? ;-)

А что остается больше делать в этой 8-этажке, кроме как щеки с умным видом надувать!!! Все же кругом раздали задарма. Хотя в той же Англии 200 лет спорят, какой процент промышленности и с/х должен быть государственным.

Читатель 1
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое впечатление, что "не в ту степь едут". Контроль? Патронаж? Даже не знаешь как это назвать (какое-то "ноу-хау")))

pin ok i o
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

тебе 112й не родственник?
тоже бред пишет во всех ветках

§ сайлау курманов
Re: От любви, случается, умирают
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2459
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну никак я не пойму некоторых вещей , какого хрена искать инвестиции, ходить с протянутой рукой и просить у заграницы и тут же весь пенсионный фонд отдают азерам ,
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§ bgb
Re: От любви, случается, умирают
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3786
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.12.17 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирония момента состоит в том, что все перечисленное компании делают и делали бы без всяких дорожных карт. Оба спикера говорили о мероприятиях, продиктованных внутренней производственной политикой предприятий. Хвостохранилище на «Варваринском» будут строить в урочное время, потому что к 2023 году емкость существующего просто будет исчерпана, а предприятие сейчас наращивает переработку сторонних руд. Делать все будут и золотодобытчики, и асбестовики на собственные деньги. Почему за них, за сроки освоения теперь надо еще и отчитываться перед государством?

потому что акимат отчитывается за них перед правительством!
если бы здесь имело место участие государства, то понятно всё.
а тут предприятия что-то делают, тратят собственные средства, а акимат хитро отчитывается, будто все делается по их инициативе.
тогда можно на всех сто учитывать приобретение гаечных ключей и отверток, на стройках - приобретение лопат, рукавиц, мастерков...
а, в случае, если вышеуказанные предприятия не уложатся в срок по пуску объектов, то их будут теребить со страшной силой: нам надо отчитаться!!!
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Читатель 1
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 14.12.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего не пойму, вроде не социализм, но и на капитализм не похоже))

§ Серый волк
Re: От любви, случается, умирают
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.17 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Ничего не пойму, вроде не социализм, но и на капитализм не похоже))

Понять и простить!
Вон видите какие шторы у них говорящие за всё состояние движения по эволюционной лестнице вниз. :lol:
Вместо того, чтоб разобраться с жуликантропами на ресурсах, которые совсем ожирели, и жирными лапками выдумывают новые квитанции договора и бублики с дыркой к тарифам, обувая всех и ставя постоянные препятствия гражданам и целые баррикады для развития предприятий. Один газ-каймак чего стоит? Который вертел всех в городе как хотел.
кетек лучше? есть хоть один цивилизованный поставщик услуг?
Где совещания и битвы экономистов с этими охламонами жирующими?
Просто никто не требует от этих бездельников приведения в порядок ресурсодержателей.
Люди и предприятия бегают с кучей квитанций и даже не подозревают, что всей этой вакханалии вообще могло не быть. Что в первую очередь каждый шаг монополистов с ресурсами должны жесточайшим образом контролировать муниципалитеты, которые должны стоять на страже интересов жителей. У них есть экономисты, которые до последней копейки способны просчитать работу ресурсников вплоть до тех утрырков, что обеспечивают вывоз мусора. У нас например мусоровывозящая компания не имеет права даже близко подойти к жителю. Тарифы они доказывают экономистам, оплата в квитанции за квартиру. В мусорке чисто как в аптеке. Мусоровозы контролируются через спутник и достаточно одного звонка о грязи или о переполненном контейнере, как примчатся специальные люди и насчитают огромные штрафы за нарушения прав граждан и невыполнение обязательств поставщиком услуг.
Пример свой, утопающий в грязи найдете в любом дворе, даже в двух шагах от акимата.

А когда всё в городе запущено до состояния чудовищной анархии, дороги не убираются, в переходах нет ни одной лампочки, монополисты жируют на людях и гоняют их в хвост и в гриву, а чиновнички с дурацкими шторами занимаются имитацией деятельности для отчётов, то это имитация их работы. За это им нужно платить имитацией денег, ездить они должны на имитации жоповозок и жить в имитации жилья.
Я бы этих приезжих чинушек в собачью будку поселил, прекрасно наблюдая как должно быть и как они работают. :lol:
Шторы бы эти чудаковатые им оставил, чтоб не замерзли. :-)
Цитата:
pin ok i o:
тебе 112й не родственник?
тоже бред пишет во всех ветках

Горох попроси в буфете акимата, для улучшения показателей. ;-)

[Исправлено: Серый волк, 15.12.2017 - 03:39]
Профайл

Иолис
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 15.12.17 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ вас дети читают. Что это за название статьи: от любви случаются?

pin ok i o
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 15.12.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Иолис:
Горох попроси в буфете акимата, для улучшения показателей

тебе видимо его с избытком отсыпали

Retis
Re: От любви, случается, умирают




Отправлено: 15.12.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про шторы-действительно ужасные но у них так везде «дорого и безвкусище страшная»,они так и не научились длину брюки себе правильно подшивать,всё подлинней подшивают,вырастут как школьники наверное думают.в Акимат на работу надо взять дизайнера интерьера и стилиста но только грамотных а не братишек или ажешек ,племяшек
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