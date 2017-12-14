Цитата: Читатель 1:

Ничего не пойму, вроде не социализм, но и на капитализм не похоже))



Понять и простить!

Вон видите какие шторы у них говорящие за всё состояние движения по эволюционной лестнице вниз.

Вместо того, чтоб разобраться с жуликантропами на ресурсах, которые совсем ожирели, и жирными лапками выдумывают новые квитанции договора и бублики с дыркой к тарифам, обувая всех и ставя постоянные препятствия гражданам и целые баррикады для развития предприятий. Один газ-каймак чего стоит? Который вертел всех в городе как хотел.

кетек лучше? есть хоть один цивилизованный поставщик услуг?

Где совещания и битвы экономистов с этими охламонами жирующими?

Просто никто не требует от этих бездельников приведения в порядок ресурсодержателей.

Люди и предприятия бегают с кучей квитанций и даже не подозревают, что всей этой вакханалии вообще могло не быть. Что в первую очередь каждый шаг монополистов с ресурсами должны жесточайшим образом контролировать муниципалитеты, которые должны стоять на страже интересов жителей. У них есть экономисты, которые до последней копейки способны просчитать работу ресурсников вплоть до тех утрырков, что обеспечивают вывоз мусора. У нас например мусоровывозящая компания не имеет права даже близко подойти к жителю. Тарифы они доказывают экономистам, оплата в квитанции за квартиру. В мусорке чисто как в аптеке. Мусоровозы контролируются через спутник и достаточно одного звонка о грязи или о переполненном контейнере, как примчатся специальные люди и насчитают огромные штрафы за нарушения прав граждан и невыполнение обязательств поставщиком услуг.

Пример свой, утопающий в грязи найдете в любом дворе, даже в двух шагах от акимата.



А когда всё в городе запущено до состояния чудовищной анархии, дороги не убираются, в переходах нет ни одной лампочки, монополисты жируют на людях и гоняют их в хвост и в гриву, а чиновнички с дурацкими шторами занимаются имитацией деятельности для отчётов, то это имитация их работы. За это им нужно платить имитацией денег, ездить они должны на имитации жоповозок и жить в имитации жилья.

Я бы этих приезжих чинушек в собачью будку поселил, прекрасно наблюдая как должно быть и как они работают.

Шторы бы эти чудаковатые им оставил, чтоб не замерзли.

Цитата: pin ok i o:

тебе 112й не родственник?

тоже бред пишет во всех ветках



Горох попроси в буфете акимата, для улучшения показателей.



[Исправлено: Серый волк, 15.12.2017 - 03:39]