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Ирония момента состоит в том, что все перечисленное компании делают и делали бы без всяких дорожных карт. Оба спикера говорили о мероприятиях, продиктованных внутренней производственной политикой предприятий. Хвостохранилище на «Варваринском» будут строить в урочное время, потому что к 2023 году емкость существующего просто будет исчерпана, а предприятие сейчас наращивает переработку сторонних руд. Делать все будут и золотодобытчики, и асбестовики на собственные деньги. Почему за них, за сроки освоения теперь надо еще и отчитываться перед государством?
потому что акимат отчитывается за них перед правительством!
если бы здесь имело место участие государства, то понятно всё.
а тут предприятия что-то делают, тратят собственные средства, а акимат хитро отчитывается, будто все делается по их инициативе.
тогда можно на всех сто учитывать приобретение гаечных ключей и отверток, на стройках - приобретение лопат, рукавиц, мастерков...
а, в случае, если вышеуказанные предприятия не уложатся в срок по пуску объектов, то их будут теребить со страшной силой: нам надо отчитаться!!!