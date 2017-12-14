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§ NG.kz
Хождение по мукам со счетчиком
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30788
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к вам с просьбой поднять на страницах вашей газеты один из злободневных вопросов, который сегодня затрагивает жителей Костаная. Возможно, с вашей помощью его удастся решить.
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§ dandiv
Re: Хождение по мукам со счетчиком
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 14.12.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купить новый счетчик и за один день поменять. Таким образом даже газовый счетчик проще "поверять", хотя он намного дороже электрического ;-)
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§ Серый волк
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 15.12.17 - 05:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Купить новый счетчик и за один день поменять.

Может быть у автора три ребёнка и каждая копейка на счету. И они думали, что живут в цивилизованной стране, а не там, где не умеют работать и грабят.

У меня рабочий день стоит намного дороже этого счётчика, но я в него не заглядываю. Вообще.
Счётчик - это собственность Мосэнерго. Они его устанавливают, они снимают показания дистанционно, через модем, который если не ошибаюсь один на дом. До модема данные проходят прямо по электропроводам. Оплатить можно кучей способов. И через приложение в коммуникаторе и на сайте и поднеся штрих-код квитанции к считывателю банкомата. Можно закинуть на год вперёд и не париться.
Когда они меняли счётчики всему дому разом, ПРИСУТСТВИЯ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ, а за две недели появилось объявление о возможном снижении качества энергоснабжения и кратковременном отключении. Через неделю ещё продублировали. О всех плановых работах обязаны предупреждать по закону дважды. Я даже не знаю какие там показания и в квитанцию не заглядываю. Ткнул оплатить - секундное дело и можно забыть - остальное их заботы. Энергоснабжающая организация за это деньги получает из тарифа.

[Исправлено: Серый волк, 15.12.2017 - 04:10]
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Гость
Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 08:14
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§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Серый волк:
Счётчик - это собственность Мосэнерго
Я рад за Маскву. Цивилизованная страна. Однако, есть еще и такая страна как Россия. А в ней не все так радужно, как во внутримкадья, к сожалению. Я сейчас в Курганской области. Про интернет уж не говорю, у одного местного оператора только. А чтобы с МТС сделать звонок, лезь на крышу. А вы модем, личный кабинет, приложение. Приземлитесь
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§ Мишаня
Re: Хождение по мукам со счетчиком
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.12.17 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Екатеринбурге граница раздела ответственности по вводам, счетчики принадлежат собственникам помещений. Хотя есть и продвинутые, с автоматизированной системой учета и передачи данных. Но, опять же, видать страна с Серым Волком у нас разная. Цивилизацией отличная
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Гость
Хождение по мукам со счетчиком




Отправлено: 15.12.17 - 09:28
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