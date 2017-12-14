kbkz1980 Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3474

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:42 Цитата: 112:

Не нужно завидовать..

Покажи сама, какая ты, там и оценим..

Зачем гнобить того, кто хоть к чему то стремится



Разница между тренером и инструктором большая

Вот именно это и написала

Просто именно вам,в стадии ожирения и после пивка

Не стоит разглагольствовать о спорте.