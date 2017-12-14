/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30788
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
Читать статью

§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 14.12.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О боже :-o образование "фитнес инструктора", с каких пор курсы проводимые от 2-х дней до недели стали называться "образованием". Девченка симпатичная, занимается, молодец, но "фитнес инструктор" - увольте :lol:
Профайл

тырц-пырц
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 14.12.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:

глядючи на персонажа, можно сказать, что да, для нее это образование :lol:

100
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 14.12.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красота красотой, но не дай бог в жены взять фитнес-няшу. В ту же топку и различных майк апных "кудесниц", тоннами вываливающих свои прелестные фоточки с ногтиками и губками в соц. сети.

Машка
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 14.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То были фотографами,то наращивали ресницы,затем мэйкап мастера ,ну теперь модно быть фитоняшей 👍🏻 После недельных курсов уже тренер? Жаль потенциальных занимающихся

§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Машка:
После недельных курсов уже тренер?

Тоже всегда поражалась,люди спорт.фак или институт физкультуры заканчивают,только потом тренер-преподаватель. А тут по быстрому,во умора.
К следующим участникам большая просьба, если у вас сертификат галопом пройденный ,называйте себя инструктор и не более того.

[Исправлено: kbkz1980, 15.12.2017 - 00:37]
Профайл

Сеня
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 15.12.17 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бабки негодуют :lol:

§ 112
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8031
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тоже всегда поражалась,люди спорт.фак или институт физкультуры заканчива

Не нужно завидовать..
Покажи сама, какая ты, там и оценим..
Зачем гнобить того, кто хоть к чему то стремится?
Профайл

§ 112
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
112


(Пользователи)
Сообщений: 8031
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А девчонка симпотяшка и классная, чего бы там не насочиняли..
Жаль что мне под писят..
Профайл

§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 15.12.17 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не нужно завидовать..
Покажи сама, какая ты, там и оценим..
Зачем гнобить того, кто хоть к чему то стремится

Разница между тренером и инструктором большая
Вот именно это и написала
Просто именно вам,в стадии ожирения и после пивка
Не стоит разглагольствовать о спорте.
Профайл

Гость
«Грация и Сила!»: Участница № 1 - Юлия КОЛЕСНИК




Отправлено: 15.12.17 - 09:08
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 1
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх