Цитата: dandiv:

Купить новый счетчик и за один день поменять.

Может быть у автора три ребёнка и каждая копейка на счету. И они думали, что живут в цивилизованной стране, а не там, где не умеют работать и грабят.



У меня рабочий день стоит намного дороже этого счётчика, но я в него не заглядываю. Вообще.

Счётчик - это собственность Мосэнерго. Они его устанавливают, они снимают показания дистанционно, через модем, который если не ошибаюсь один на дом. До модема данные проходят прямо по электропроводам. Оплатить можно кучей способов. И через приложение в коммуникаторе и на сайте и поднеся штрих-код квитанции к считывателю банкомата. Можно закинуть на год вперёд и не париться.

Когда они меняли счётчики всему дому разом, ПРИСУТСТВИЯ НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ, а за две недели появилось объявление о возможном снижении качества энергоснабжения и кратковременном отключении. Через неделю ещё продублировали. О всех плановых работах обязаны предупреждать по закону дважды. Я даже не знаю какие там показания и в квитанцию не заглядываю. Ткнул оплатить - секундное дело и можно забыть - остальное их заботы. Энергоснабжающая организация за это деньги получает из тарифа.



[Исправлено: Серый волк, 15.12.2017 - 04:10]