112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9205





(Пользователи) Сообщений: 8031

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:22 Цитата: elektron:

грудью

Меня же просили там сдать таких же как и они, их мелких работяжек..

Я ни в какую, я так и не сдал..

Там служба собственной безопасности на меня насела, вызывали даже в Ацтану, чтобы сдать..

Я не сдаю..

Не знаю, хорошо или это плохо, ..

Господи..

На свадьбе в Сарыколе с одной или она скорее со мной познакомилась, рост метр 80, клеилась ко мне..

Я то полтора метра..

И что же вы думаете?

А она одна из тех, ктго я не сдал..

Правда она клялась убить меня, ведь ей донесли что я ее сдал.

Но за неимением улик она осталась на госслужбе..

Неудобно было, я то ее пригласил переночевать у меня с молодоженами, и тут как гром среди ясного неба..

Слава Аллаху разобрались, но осадочек как говорится остался..

Меня попросили помочь, я помог, их накрыли налоговые и серетники, начали копать под меня, тиа как в статьях, на то что я им дал взятку..

Так крутят к слову практически всех..

Но у меня есть честь, я не сдал..

Я не стукач..

Это же я пояснил и спецслужбам из Ацтаны..