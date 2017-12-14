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§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хм..
Ты это, как его там, нормально?

Я то? я то нормально! спасибо, что побеспокоился! твоими молитвами! твоими фантазиями...
Цитата:
112:
Как это сказать, что хлебороб продавая им хлеб, отбирает у них деньги, или тот же парикмахер?
Как я могу у них отбирать их деньги и как они у меня снимают какие то хаты?
Ты вообще знаком с производством?

Вижу для тебя произвести=сдать=продать :lol:
Вижу разбираешься!
Вопросов к таким людям не имею 8-)
Профайл

* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Суть в том что бастовать можно только на рабочем месте... приходя на работу.. просто не выйти это прогул и увольнение. но суд указал, что нужно покинуть рабочее место.. и теперь нарушается условие соблюдения возможности забастовки. Следовательно, неправомерное решение от суда. По логике вещей, суд должен был назначить другое место для проведения забастовки на территории предприятия, чтобы рабочие не нарушали трудовое соглашение :-)
но у нас народ малограмотный... интересно, где все те юристы которые работают в поле "трудовых отношений"? :-) вот они то и должны выступать в составе инициативных групп рабочих
Профайл
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