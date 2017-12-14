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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,я тоже лиманат с сушённой воблой -пью...

Приятно видеть тебя дракоша..
Хорошо что я у тебя в ветке не пишу, уши бы завяли, я же говорю за мной всегда Хвост, из неудовлетворенных троллей..
Думал вначале Электрон за тебя речь хочет завести, а он за Лильку и директора вступился..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Гнать то кончай..
ЖЫ-шЫ пишется с буквой Ы..
Иди учи русский язык и литературу..

Давай колись, откуда инфа, не с ютуба ли? :lol:
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тебе вчера такой хороший совет дал, а ты опять за старое... :-P
Давай лучше фотки лепи или расскажи что ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Давай колись, откуда инфа, не с ютуба ли?

С сарказма, с него самого..
Личного..
Отчего ты решил что я профессионал Ютьюба?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Порой людишки не знают что такое сарказм..
А я об этом никогда не говорю,
И не скажу..
Мне нравится что за мной гоняются и пытаются доказать обратное..
И мне прикольно видеть как многие сказав Это, говорят это сарказм, не тронь меня, я свой..
Но не вранье..
Уличить меня во вранье очень сложно, практически невозможно, потому как я отдаю себе отсчет в том..
В чем то более насущном, чем дивные яйки из дивной птицы..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тебе вчера такой хороший совет дал, а ты опять за ст

Кстати..
А что, лучше промолчать?
Как сегодня молчим мы, когда наших шахтеров долбят, а ведь мы рады, что кто то кроме нас, вызвал огонь на себя, не так ли?
Именно мы за счет таких кто скажет что то, не боясь, открыто и прямо в глаза, не отводя взгляда, именно мы и живем , за счет таких, как присоски на спине..
Укокошат его, переберемся на другое тело..
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ты об этом. Молодец, грудью на амбразуру :-x

Цитата:
112:
Командировочные отдельно, на питание отдельно, суточные по 3000 тенге в сутки..Тогда как они живут по 4 человека, квартиры им пишу на каждого разные..В оконцовке они берут не по полторы тысячи в сутки как я им сдаю с четырех, а 12 тысяч.В месяц один делает 30-33 тысячи тенге, тогда как живет всего по 500 в сутки..Минусуй. Плюс питание.С математика знаком?
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.12.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Именно мы за счет таких кто скажет что то, не боясь, открыто и прямо в глаза, не отводя взгляда, именно мы и живем

А так в принципе ты прав, именно за счёт таких, но не все ;-)

[Исправлено: elektron, 14.12.2017 - 19:14]
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