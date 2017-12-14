Цитата: 112:

Хм..

Ты это, как его там, нормально?

Я то? я то нормально! спасибо, что побеспокоился! твоими молитвами! твоими фантазиями...

Цитата: 112:

Как это сказать, что хлебороб продавая им хлеб, отбирает у них деньги, или тот же парикмахер?

Как я могу у них отбирать их деньги и как они у меня снимают какие то хаты?

Ты вообще знаком с производством?

Вижу для тебя произвести=сдать=продать

Вижу разбираешься!

Вопросов к таким людям не имею