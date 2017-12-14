Цитата: elektron:

тебе вчера такой хороший совет дал, а ты опять за ст

Кстати..

А что, лучше промолчать?

Как сегодня молчим мы, когда наших шахтеров долбят, а ведь мы рады, что кто то кроме нас, вызвал огонь на себя, не так ли?

Именно мы за счет таких кто скажет что то, не боясь, открыто и прямо в глаза, не отводя взгляда, именно мы и живем , за счет таких, как присоски на спине..

Укокошат его, переберемся на другое тело..