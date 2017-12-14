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§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
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Директор Пляжа
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:

Вот я не пойму. То по твоим словам, по всем постам, стали жить лучше - веселее, то нате..
Цитата:
Хохол:
мужики у нас то ж долго не живут ...то ж единицами доживают до пенсии

Какой то разрыв твоих шаблонов?
Ну что же вы неполживцы так палитесь постоянно?

§ Горожанин_kst
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 972
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 14.12.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.nur.kz/1706253-zabastovku-shakhterov-v-shakhtinske-sud-p.html
Вот так отреагировало государство...Выйти, и баста!
Признают что нахождение там особо опасно, и многое зависит от действий каждого работника.
Почему же работать до достижения пенсии в таких опасных условиях люди должны на общих основаниях?
Почему труд их ценится невысоко, если от каждого зависит безопасность в целом, и "дорогостоящее оборудование" в частности?
Кто ответит?

[Исправлено: Горожанин_kst, 14.12.2017 - 21:56]
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* Кушмурунец23
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Кушмурунец23


(Пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот так отреагировало государство...Выйти, и баста!

а дальше уже, это мое личное мнение,все может пойти по уже известному сценарию с нефтяниками городка Ж...нь
Почему отец народа не реагирует? Возможно, что занят более важными делами?
Странно это, ведь подобных "мероприятия" у нас практически не было. Ведь за этим вся страна следит!
И глава должен был бы, по моему, сразу отреагировать....
Неужели без силы этот конфликт рабочих и хозяев не разрешиться?
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Народный контроль
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 22:40
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Выйти, и баста!

А им делать собственно нечего и любой на их месте поступил бы так же..
Нужно это признать..
Потому что прецендент создадут и каждый, у кого есть своя шахта захочет прибавки..
У кого нет конечно сложно..
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Эт точно!
кому то приходиться в шахтах работать, а не сдавать шахтёрам хаты и тем самым отбирать их заработанные деньги
;-)
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:



народ только думает об этом... пусть из них выжимают последнее здоровье, но главное: бабки, бабки, .... бабки! :-x
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
Вообще-то, забастовка есть законный способ воздействия на работодателя, прописанный в трудовом кодексе, например. И мне интересно, почему и здесь, на форуме, и вообще, у некоторых рвёт ...мозг, оттого, что люди, граждане Казахстана, воспользовались своим законным правом защиты своих интересов?

потому что их сознание обмануто капиталистическим туманом :lol: :lol:
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* Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рутений:
Равняться, стремится в ихнюю 30-ку, или где?

Чтобы тут не пытались нам говорить некоторые правдорубы: общество уже разделено на классы и самое замечательное в этом, что при переходе из одного социального класса... обычно если удаётся то "вверх по лестнице потребления", то социальное сознание меняется на сознание того класса куда перешёл.... нужно быть сильным человеком, чтобы не поддаться искушению.... корпоративному духу так сказать ;-)
Так что когда класс ниже борется за свои права, для них это выглядит как "чернь взбунтовалась!", "5 колонна расшатывает наше государство"... ну и т.п. :lol:
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§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
а не сдавать шахтёрам хаты и тем самым отбирать их заработанные деньг

Хм..
Ты это, как его там, нормально?
Как это сказать, что хлебороб продавая им хлеб, отбирает у них деньги, или тот же парикмахер?
Как я могу у них отбирать их деньги и как они у меня снимают какие то хаты?
Ну оччень интересно этот кавардак услышать!
У меня сейчас живут работники с ТЭЦа, ремонт турбин, уже пятый год с весны до осени приезжают, разве им не оплачивают командировочные и суточные?
Ты вообще знаком с производством?
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§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Командировочные, суточные, поезда и самолеты им оплачивает карагандинская фирма..
С чего ты взял что я стою и только и делаю что отбираю у них деньги?
По моему ты совсем далек от реальности..
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§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Командировочные отдельно, на питание отдельно, суточные по 3000 тенге в сутки..
Тогда как они живут по 4 человека, квартиры им пишу на каждого разные..
В оконцовке они берут не по полторы тысячи в сутки как я им сдаю с четырех, а 12 тысяч.
В месяц один делает 30-33 тысячи тенге, тогда как живет всего по 500 в сутки..
Минусуй. Плюс питание.
С математика знаком?
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* elektron
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В оконцовке они берут не по полторы тысячи в сутки как я им сдаю с четырех, а 12 тысяч.В месяц один делает 30-33 тысячи тенге, тогда как живет всего по 500 в сутки..

Для налоговой думаю интересно будет :lol:
Профайл

* elektron
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 556
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Командировочные отдельно

Марик тут про шахтёров вообщето, если что...
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§ 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.12.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я налоговой думаю интересно будет

Вызывали как то. Когда работягам закрыл по 12 тысяч за сутки, на полгода..
Я не сдался..
Я люблю этот народишко, каким бы он не был..
Профайл
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