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§ NG.kz
Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы предпринимательства и бизнеса"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учебниками старшеклассников СШ № 3 обеспечила Палата предпринимателей. А 13 декабря ее представители побывали у ребят на открытом уроке. Планируется, что со следующего года в РК новая дисциплина войдет в школьную программу.
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§ сайлау курманов
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2458
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоит ли вообще говорить про бизнес , если продукция производимый местным бизнесом занимает всего 0,2 % , столько же и отчисления в бюджет , вообще мизер , китайцы вообще освободили на 5 лет от налогов и прочей лабуды всех начинающих. вон какой прорыв у них
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§ 112
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8021
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль что нас не учили такому ничему..
Оказались после школы ни к чему не подготовленными и многие сгинули..
Мне например понадобились долгих 13 лет после школы, чтобы научиться хоть чему то самому..
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Мнение
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас, помню, вводили предмет Экономика в 10 классе. Вел почему-то учитель труда))). Но даже так казалось интересным, необычным... Тут, смотрю, подход посерьезнее. Да и времена поменялись, чай не 90-ые. Наверное, лишним не будет, тем более факультативно. Лишь бы на пользу.

1111
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну наконец-то поняли, что предпринимательство, это не от нечего делать. Хотим развиваться? Хотим вкоад МСБ в экономику увеличить? Сами производить научиться или ту же сферу услуг выводить на новый уровень? Давайте сначала поймем как этот бизнес должен работать. И чем раньше, тем лучше. Пусть учат!

Джек воробей
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошее дело, школьники получат азы ведения бизнеса и будут хоть,что то знать о предпринимательстве и возможно займутся именно тем чего хотят. Не то что сейчас получают высшее образование и ходят потом без дела

таке
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошее дело. это лучше чем нас всех поголовно учили косинусам и тангенсам, которые мне так и не пригодились в жизни.

Гуру
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предмет нужен, хотя бы для саморазвития. Будут предпринимателями все поголовно или нет, тут от каждого зависит, но то, что лишним не будет - это точно. Хорошая идея. Возможно, если кому-то реально эти уроки будут в помощь, то уже не зря. Это длинные инвестиции в человеческий капитал и ждать сиюминутной выгоды от уроков глупо на первых порах.

Читатель 1
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ну, основной массе "хоть в лоб, хоть по лбу", не дано, так не дано))) 5-6% имеют способности к бизнесу...всё... и то половина из этих 5% не подозревают о своих способностях. И не надо путать обычную специальность (типа маникюрщица) с бизнесом (делом)

Мажор
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идея неплохая, хоть какое то направление в жизни, а не поголовные юристы и экономисты. Возможно кто то себя в этом найдет.

Каролина
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень крутая идея!!! Вы только посмотрите школьники сами начинают зарабатывать с 15 лет, это здорово, в таких случая понимаешь, еще не все потеряно в нынешнем поколении. а то половина из них не могут выбрать нишу, дело, а со знаниями по основам бизнеса, будут хоть понимать что это и для чего, кто-то станет успешным предпринимателем, кто-то может и нет, но эти знания очень пригодятся в жизни. Не думала, что такие полезные проекты реализуют у нас в Костанае!

Леха
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знания по ведению бизнеса куда полезнее урока по футболу, который ввели в 125 школах Казахстана.
Кривоногих и халявщиков у нас полно, зачем их растить? Нужно растить предприимчивую Молодежь!!! Кто то станет бизнесменом, кто то нет, но этот опыт пригодится в жизни. Да и потом, вдумайтесь, предприниматели создают наш мир, куда не кинь взгляд. Если бы не они, мир был бы не таким интересным. Это экономика, рабочие места, налоги! Нужно вкладывать в Молодежь сейчас!

Баян
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
начинать нужно с малого. сегодня она маникюрщица, завтра владелица салона красоты. и поверьте, эта маникюрщица больше вашего денег зарабатывает в свои 17 лет!!!!!

ПФфф
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...




Отправлено: 14.12.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что, у нас 5-6% занимаются бизнесом по твоей теории? Да из этих ребят треть класса будут ИП-шниками. Остальные будут на этих ИПшников работать. Так что пусть учат, что да как. Сами захотят потом на себя работать. Умник ты наш. Статистику он выучил...

* Медный
Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1467
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ботики такие ботики :-)
Цитата:
таке:
хорошее дело.

Цитата:
Джек воробей:
Хорошее дело

Цитата:
Гуру:
Хорошая идея.


ну и те которые чуть ответственнее... :lol: :lol:
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