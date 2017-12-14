Каролина Re: Рудненские школьники апробируют новый предмет "Основы... #10







Отправлено: - 15:58 Очень крутая идея!!! Вы только посмотрите школьники сами начинают зарабатывать с 15 лет, это здорово, в таких случая понимаешь, еще не все потеряно в нынешнем поколении. а то половина из них не могут выбрать нишу, дело, а со знаниями по основам бизнеса, будут хоть понимать что это и для чего, кто-то станет успешным предпринимателем, кто-то может и нет, но эти знания очень пригодятся в жизни. Не думала, что такие полезные проекты реализуют у нас в Костанае!