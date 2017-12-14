Цитата: Медный:

а не сдавать шахтёрам хаты и тем самым отбирать их заработанные деньг

Хм..

Ты это, как его там, нормально?

Как это сказать, что хлебороб продавая им хлеб, отбирает у них деньги, или тот же парикмахер?

Как я могу у них отбирать их деньги и как они у меня снимают какие то хаты?

Ну оччень интересно этот кавардак услышать!

У меня сейчас живут работники с ТЭЦа, ремонт турбин, уже пятый год с весны до осени приезжают, разве им не оплачивают командировочные и суточные?

Ты вообще знаком с производством?