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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как немного Лимонада выпил, перечитал коммент Электрона и до меня дошло - да не было такого!
Если бы было, он бы привел мои перекопированные слова..
Но и их нет..
Как бы там директор не жаловался ему что я там соврал и обозвал всех мужиков за 40..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я говорил, внимание, прежде за самого себя, показывая дивные яйца дивной птицы и от чего они, как мне сказали продаваны..
К чему мне приплюсовывать какую то безумную лошь?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, не только народишко знает что в писят не так как в 16, а это хнают все врачи Урологи..
Говорю не про богатых европейцев, где народ не стесняется лечить Это и где лечат, говорю о потенции у нас, среди этого самого народишка..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик не начинай. Как можно было ещё понять твою фразу, я просто перевёл?
Не правильно перевёл? Ну да может быть.
Просто не все, как ты выражаешься "людишки" (что только это уже унизительно, как ты отзываешься о форумчанах и земляках) ведут подобный образ жизни. Есть спорт, просто активный образ жизни и многое другое...
А ты опять начинаешь всё с ног на голову перекручивать. :lol:
Да и основное ты опять пропустил. Про панты сам начал. Читай лучше и не забывай что пишешь 8-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:04
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 23:05
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 613 из 613«1...611612613
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