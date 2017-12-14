elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9184





(Полноправные пользователи) Сообщений: 547

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:55 Марик не начинай. Как можно было ещё понять твою фразу, я просто перевёл?

Не правильно перевёл? Ну да может быть.

Просто не все, как ты выражаешься "людишки" (что только это уже унизительно, как ты отзываешься о форумчанах и земляках) ведут подобный образ жизни. Есть спорт, просто активный образ жизни и многое другое...

А ты опять начинаешь всё с ног на голову перекручивать.

Да и основное ты опять пропустил. Про панты сам начал. Читай лучше и не забывай что пишешь