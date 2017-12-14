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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 21:08
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5638
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел, действительно пенсионные и мед страхование можно заплатить.

Ну вот теперь "сбер" отдыхает со своей конской комиссией.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сам напросился, только без обид :lol:
Цитата:
112:
Народишко и сам знает, что в писят не так как в 16..

Что же ты так о земляках, да прочих. Не хорошо отзываешся и такого мнения?
Не все же в 40-ок или 50-ть с небольшим, инпотенты (по тебе так не понятно, то тебе за 40, то за 50). Тоже можно поковыряться, если хочешь? Но об этом позже (в отпуске время будет) 

Цитата:
112:
А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?


Цитата:
112:
Денеры, 25 см..Ну от 23х примерно..


Или опять скажешь, не твоё?:-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Господи..
Денеры, возраст..
Я то думал у тебя что то серьезное..
Что, в 16 так же как и в 82?
Денеры.
Посмотри в каком констекте я сказал..
Я то думал что то серьезное, например дракоше не ту деревню показал, или как и почему некоторые приятели говорят что забанены, на самом деле нет..
А так ты тоже по мелочи решил ввязаться за своих?
Денеры, встает солнце по утрам или не встает уже у старых и дряхлых..
Давай существенное что нибудь, и никому не секрет что я любитель настоящей домашней кухни, беру иногда и беляши и денеры, и пиво с рыбой..
Не впечатляет..
Нет..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 547
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Дык от цивилизации не скрыться :lol: Выживает сильнейший, ну или лучший 8-)
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Да кого ты призываешь к честности?
У того кого её в помине нет, как и совести :lol:
Тут носом тыкай в его же наложенное, он скажет не мое, происки врагов и еще приплетет кого из журналистов даже, сказав что они в курсе.
Паниковского помнишь? Одно лицо. :-)

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что ты так же как и все собираешь все мои комментарии, фото, данные, это меня восхищает..
Я то вот например забываю даже о чем с кем то спорил пару месяцев назад..
Не то что там данные и комментарии..
Для меня важна дискуссия здесь и сейчас, и без личных каких то претензий..
Вам бы следовало хоть немногому у меня поучиться..
А мне хоть немного взять от остальных бесчестья..
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Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.12.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

И самое что интересное, ушат помоев на людей выльет.
Потом еще и обидится, истерит и злится, когда ему это в обратку летит. :lol:

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 21:33
Комментарий удален модератором.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лимонад..



И пусть еще кто то сочинит что это не лимонат..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
кого ты призываешь к честности?

Но ты то соврал и по крупному..
Кстати Электрон, где я тебе лично соврал, ну ка давай, утешь мое любопытство?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
все же в 40-ок или 50-ть с небольшим, инпотенты (по

Кстати..
Вот ты начал врать..
Что же это?
Где я сказал что мужики к писят все импотенты?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да возьми любую статью, например эту

http://egosila.ru/potencija/vozrast

Или другую из тысяч, где об этом говорят доктора..
Я что ли придумал что потенция у мужчин снижается?
А вот то что ты соврал, ради понтов, это не очень по мужски..
Я этого не говорил..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вот только когда ты мне Электрон дашь ссылку где я говорил про импотентов, тогда и поговорим о втором случае.
А сейчас конкретно давай про первый.
Кто тут соврал..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8007
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и дела..
Реально, реально товарищи, я то думал не ту деревеньку показал, еще что то там, но тут, в дискуссионных интернетных ветках, где слово любое вырви из контекста, в чьей то чужой дискуссии, и говори что это не правда..
Например слово Бог..
-Бога нет скажете вы, ты соврал!
Да уш..
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