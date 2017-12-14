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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 14.12.17 - 21:08
Комментарий проходит проверку.

§ Добринцофф
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5638
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.12.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел, действительно пенсионные и мед страхование можно заплатить.

Ну вот теперь "сбер" отдыхает со своей конской комиссией.
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сам напросился, только без обид :lol:
Цитата:
112:
Народишко и сам знает, что в писят не так как в 16..

Что же ты так о земляках, да прочих. Не хорошо отзываешся и такого мнения?
Не все же в 40-ок или 50-ть с небольшим, инпотенты (по тебе так не понятно, то тебе за 40, то за 50). Тоже можно поковыряться, если хочешь? Но об этом позже (в отпуске время будет) 

Цитата:
112:
А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?


Цитата:
112:
Денеры, 25 см..Ну от 23х примерно..


Или опять скажешь, не твоё?:-)
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Страница 612 из 612«1...610611612
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