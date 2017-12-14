Ну сам напросился, только без обид

Цитата: 112:

Народишко и сам знает, что в писят не так как в 16..

Что же ты так о земляках, да прочих. Не хорошо отзываешся и такого мнения?

Не все же в 40-ок или 50-ть с небольшим, инпотенты (по тебе так не понятно, то тебе за 40, то за 50). Тоже можно поковыряться, если хочешь? Но об этом позже (в отпуске время будет) 



Цитата: 112:

А то чо бы я понтовался как некоторые, накупившие готовой еды в чебуречных и илитах?



Цитата: 112:

Денеры, 25 см..Ну от 23х примерно..



Или опять скажешь, не твоё?