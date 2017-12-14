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§ NG.kz
В ход пошли угрозы и ультиматум
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30787
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.12.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В среду на шахте «Казахстанской» перед бастующими выступил один из горняков шахты «Шахтинская», который рассказал, каким образом глава региона достиг таких успехов в переговорах и как он «уговорил» бастующих под землёй подняться на-гора.
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§ Кушмурунец23
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Кушмурунец23


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Сообщений: 146
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
На Ватсапп приходят сообщения - помогите шахтерам , чтобы зарплату им подняли на 100% .
Интересно к кому обратится чтобы мне тоже подняли зарплату на 100%.
Ощущения не очень, там помогите , здесь помогите. Родственники тоже просят, жена тоже, дети просят. Никто не работает, на меня только и смотрят.(когда мне подымут на 100%)

Ну, во первых чтобы тебе повысили зарплату тебе нужно официально себя заявить, не диванным "пэтриот" а конкретным ФИО.
Затем свои требования, где ты работаешь и сколько за это тебе платят!
Вот это для начала... и если что, то тебе помогут.
И зачем тебе повышение зарплаты на 100 % ? На пропитание или на теплую одежду? На хоть какое то жилье или на лечение .... ?
А может твоя жена и дети хотят бабла на гейфон-15! Не хотят звонить по нокия 105 или на смартфон от соседей типа китайской фирмы бравис. Ну и это можно принять во внимание.
Давай поконкретнее, чтобы можно было сравнить с шахтерами. А вдруг ты говоришь правду и тебе нужнее это повышение!!!
Давай будем все честны друг перед другом?
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* 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
меня одного сложно с арифметикой или как в

Да, у тебя одного сложно с рассуждением..
Которое рассуждает о числах..
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§ Медный
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1460
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 14.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* 112
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
112


(Пользователи)
Сообщений: 7992
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.12.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Не всем как некоторым удается на шее родителей до 25ти лет сидеть и играть в Ютьюбах..
Кто то же должен семью кормить..
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§ Victor Yang
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9943
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.12.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Ты самый главный.

Да-да, я же генеральный директор акимата.
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* КГСПС
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 14.12.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди!!! Человеки!!! Ау!!!Денис:
вернуть выход на пенсию в 50 лет.

Наконец то кто-то обратил внимание на этот пункт в требованиях. Ведь это уже не к работодателю, а к правительству. А то все уперлись в зарплату.
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* elektron
Re: В ход пошли угрозы и ультиматум
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 14.12.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Пока не будет установлена мин. з/п в час ( в нормальных странах 10-15 $ )

Ну не скажу за весь запад, хотя сомнения одолевают. В Германии минималка 8,84€ в час с первого января 2017-го года. Ввели пару лет назад. То есть и за 5-6 и 8-мь евриков трудились, особенно сезонные.
Цитата:
Таро:
Кроме того, в кап.странах существует закон о запрете сверхприбыли за счет дешевой рабочей силы. То есть, если олигарх катается на яхте, а его шахтер на самокате, там сразу раскулачат

Ну закон может и есть, но как работает не в курсе. Брат двоюродный в текстильной промышленности трудится 9-ть с небольшим получает. А шеф на вертолёте, то в отпуск, то во Францию, на свою фирму летает. Цитата:
Таро:
А депутатам и министрам давно надо узаконить з/п не больше средней по стране. Иначе сытый голодного никогда не поймёт.

Идея то хорошая, только кто и как в действительность приведёт. капитализм штука сложная. Та же Меркель что то 20000-30000 в месяц официально получает. А вот тот же продвинутый менеджер Порше, Ауди и тд. может и до нескольких миллионов получать.
Как шахтёры сколько получают у нас не знаю. Закрывают шахты. Они почти во всё мире субсидируются государством.
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Гость
В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 21:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 21:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
В ход пошли угрозы и ультиматум




Отправлено: 14.12.17 - 21:24
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